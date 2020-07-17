Demet Akalın okullar açılmazsa ne yapacağını açıkladı

Şarkıcı Demet Akalın okulların corona virüsü nedeniyle açılmama ihtimaline karşı planlar yapıyor. Akalın kızı Hira için evinin bir kısmını sınıfa çevirmeyi düşündüğünü açıkladı.

Daha önce kızı Hira'yı salgın nedeniyle okula göndermeyeceğini açıklayan Demet Akalın yeni açıklama yaptı. Corona virüsünün devam etmesinden korkan Akalın bu düşüncesinin hala arkasında. Akalın eğitimle ilgili kararını verdi ve şu açıklamayı yaptı:

“Eylül'de eğer okullar açılmazsa özel bir hocayla yan evi sınıf yapacağım. Online derste benim kızım konsantre olamıyor. Küçük çocuklar için ben inanılmaz endişeliyim… Kızım birinci sınıf öğrencisi ancak tabi ki büyük okul öğrencileri belki maske takmak konusunda kurallara uyabilir ama küçük çocuklar ne yapacak?”

Öte yandan “geçinemiyorum” diyerek büyük bir tartışmanın fitilini ateşleyen Demet Akalın, sahne ücretinde indirime gittiğini de söyledi.