Demet Akalın: Önemli olan don değil şarkıymış

Trabzon'daki şampiyonluk kutlamalarında Demet Akalın'ın 'Kulüp' şarkısıyla eğlenen taraftarların videosu dünyada çok ses getirmişti. FIFA bile bu görüntüleri paylaşmıştı. Akalın "Telif iste" diyen takipçisine "Adamlar beni dünya starı yapacak! Aleyna (Tilki) duymasın. Hayal kuruyor ama ben oturduğum yerden FIFA'dayım. Neymiş? Önemli olan don değil şarkıymış" diye cevap verdi.

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Trabzon’daki şampiyonluk kutlamalarında popçu Demet Akalın’ın ‘Kulüp’ şarkısıyla eğlenen taraftarların videosu izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. FIFA’nın da paylaştığı bu görüntüler Twitter’da milyonlarca kez tıklandı. ‘Kulüp’ şarkısı bu paylaşımlardan sonra Youtube’da da 139 milyon izlenmeye ulaştı.

Demet Akalın, şarkısının yıllar sonra yeniden gündem olmasının ardından Twitter hesabından bir sosyal medya kullanıcısına verdiği yanıtla meslektaşı Aleyna Tilki’ye göndermede bulundu.

Takipçisi, Akalın’a ,”Telif at izinsiz yayın diye yasakla bu videoyu, kral olursun.” yorumunu yaptı. Demet Akalın da bu yorum üzerine Tilki’nin dünya starı olma isteğine gönderme yaptı.

“ALEYNA DUYMASIN!”

Akalın, takipçisine “Adamlar beni dünya starı yapacak! Aleyna (Tilki) duymasın. Hayal kuruyor ama ben oturduğum yerden FIFA’dayım. Neymiş? Önemli olan don değil şarkıymış” yanıtını verdi.

Aleyna Tilki, geçen ay yayınladığı ‘Take It Or Leave It’ adlı İngilizce şarkısının klibinde giydiği kıyafetler çok konuşulmuştu. Tilki, bazı sahnelerde iç çamaşırıyla kamera karşısına geçmişti.

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