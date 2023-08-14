Resul Dindar: Demet Akalın sahneye çıkmazsa gideceği söylendi, dakika dakika baskı yapıldı

Resul Dindar dün akşam Artvin'de Demet Akalın'la yaşadığı gerginlikle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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Artvin’de 49. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festival kapsamında dün akşam konser veren Demet Akalın ile Resul Dindar arasında tartışma çıktı.

Akalın’ın sahneye erken çıkmak istediğini öğrenen Dindar, “Size çok güzel bir şey söyleyeceğim, ne kadar yakıştığına siz karar verin. Demet Akalın 22.30’da çıkmak istiyormuş, eğer çıkmazsa gidecekmiş. Benim sahnemi erken bitirmemi istiyormuş yoksa gidecekmiş. Ben buranın çocuğuyum, ben Karadeniz müziğiyim. Sen beni tanımıyorsun, benim saatim on bir” dedi.

Dindar’ın sözlerine sinirlenen Akalın da sahneyi basarak sitem etti.

Daha sonra sahneye çıkan Demet Akalın, seyircilerden özür diledi. Akalın, “Sabahın 9’unda geldik. Benim sahne saatim 22.00, 20.30’dan beri otelde bekliyorum. Çünkü mankenlikten kalan lanet olası bir alışkanlığım var o da dakiklik. Gerginlikten dolayı kusura bakmayın. Ama isterdim ki ben misafirim ya… Neyse bir şey demeyeceğim” ifadelerini kullandı.

RESUL DİNDAR AÇIKLAMA YAPTI

Yaşananların ardından Resul Dindar Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Bu yıl 49.’su düzenlenen Uluslararası Arhavi Kültür Sanat Festivali programında 13 Ağustos’ta saat 20.30’da başlaması planlanan konserim festival programının geç başlamasıyla 21.00’e alındı, akıştaki aksaklıklardan dolayı da 21.20’de sahneye çıkabildim ve durum Demet Akalın ekibiyle paylaşıldı.”

“Sahne başlangıç saatimizin organizasyonel sebeplerden sarktığı ve bu sebeple geç başladığımız söylendi. Buna rağmen daha bir saat sahne yapmışken saat 22.20 itibarıyla sahnemi bitirmem gerektiği, 22.30’da Demet Akalın sahneye çıkmazsa, gideceği ve sahne almayacağı söylendi ve dakika dakika baskı yapıldı, olayı aynı olduğu şekilde mikrofondan da söyledim.”

“Sahneyi uzatan ben değildim. Henüz 1 saat olmuşken sahnemi bitirmem istendi ben de buna karşı doğal sahne süremi kullanmak istediğimi söyledim, sahne anında ‘in’ diye baskı yapılması, inmezsem farklı yaptırımlar uygulanacağının söylenmesi, tehditler ve hakaretler bana ve sahne ekibime yapılan büyük saygısızlıktır.”

“Ben kimsenin yazdığı gibi sahne süremi uzatmadım aksine sahne sürem dolmadan erken bitirmemi isteyerek benim sahneme yakışıksız müdahaleler yapıldı. Ben de bana bildirilen tam saatinde sahneye çıkmak istedim, 20.00 itibarıyla da kuliste sahne sıramı bekledim fakat bu tür büyük çaplı festivallerde program akışındaki sarkmalar olağandır.”

“Bu sebepledir ki benden önce sahne alan ekibe ‘bitirin’ diye baskı yapmadım, yapmam, sahne sürelerinin bitmesini bekledim elbette.”

“Benim için bu kadar kıymetli olan bir festivalde böyle bir olay yaşandığı için kendi adıma çok üzgünüm…”