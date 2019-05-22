Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Demet Akalın sabahın dördünde paylaştı
Demet Akalın sabahın dördünde paylaştı
Şarkıcı Demet Akalın yoğun bir albüm ve konser maratonuna girmeden hemen önce Amerika'ya uçtu.
Magazin 22 Mayıs 2019 - 13:27

İşlerinden vakit buldukça aile fertleriyle birlikte yurt dışına giden Demet Akalın, yaz koşturmaları başlamadan önce soluğu Amerika’da aldı. Kısa bir süre öncesine kadar aile fertleriyle birlikte Maldivler’de tatilde olan Akalın, yurda döndükten kısa bir süre sonra bu defa Amerika’ya uçtu.

Buradaki kısa tatilinden bol miktarda fotoğraf paylaşan Demet Akalın saat farkına aldırmadan bu kareleri sıcağı sıcağına takipçileriyle paylaşıyor. Akalın tatiliyle ilgili bilgi verdiği satırlarını Amerika saatine göre sabahın dördünde atarak sosyal medyayı ne kadar ciddiye aldığını da gözler önüne serdi.