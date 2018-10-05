Demet Akalın, sessizliğini bozdu

Şarkıcı Demet Akalın, önceki akşam kızı ile Yeniköy'de bulunan bir mekanda objektiflere yansıdı. Akalın, altı yıllık eşi Okan Kurt’tan boşandıktan sonra ilk kez sessizliğini bozdu.

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Demet Akalın kızı Hira'nın babası, 2012'de evlendiği Okan Kurt'tan 11 Eylül'de boşanmıştı. Önceki akşam kızı ile Yeniköy'deki Fiko Ocakbaşı'na giden şarkıcının keyfi yerindeydi. Çıkışta eski eşine dair sorulara “Okan Bey ile görüşmüyorum” yanıtını verdi.

DEMET AKALIN, DESTEK İSTEDİ

Dostlarından destek isteyen Demet Akalın: “Evime haciz gelen ve boşanan benim. İnsanlar yanımda olmalı. Ben iyi olursam, kızım da iyi olur” diye konuştu.

“ALLAH HEPSİNDEN RAZI OLSUN”

Demet Akalın: “Bu zor süreçte Sezen Aksu, Gülben Ergen ve Hülya Avşar arayıp moral verdi. Hatta Sıla'ya o kadar sallamıştım, buna rağmen kız bana büyük destek oldu. İlk o yanımdaydı. Şoka girdim. Yıllar önce ailem ile aramı açan İbrahim Tatlıses bile ilgilendi. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.