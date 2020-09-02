Demet Akalın: Sigortalı maaşlı öğretmen tuttum

Şimdilerde birlikte sundukları sabah programı ile kendilerinden söz ettiren Demet Akalın ve Alişan, önceki gün Etiler'de bir restoran çıkışı görüntülendi. Demet Akalın kızı Hira'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

Çıkışta elini dezenfekte etmeyi ihmal etmeyen Akalın , canlı yayın çıkışı olağan haftalık yemeklerini yediklerini söyledi. Okulların açılıp açılmayacağı ile ilgili sosyal medyada yazdıkları her defasında gündem olan şarkıcı Hira'nın okulu ile ilgili konuştu “ şimdilik online eğitim var mecburen biz sitede oturanlar toplanıp öğretmen tutacaktık ama herkes taşındı ben de kendim sigortalı, maaşlı hoca tutmak zorunda kaldım. Şikayetçi değilim şuanda ama ilerleyen dakikalarda bilmiyorum ne olacak?“ dedi.

SOSYAL MEDYADA ÇOK GERİZEKALI VAR !

Kız bebeklerini kucağına almaya hazırlanan Alişan bebek ile ilgili sorulan soruları cevapladı şarkıcı “Şuan kız odası yapıyorum masraf büyüdü, sabahları program yapıp öğleden sonra ek bir iş yapmayı düşünüyorum” diyerek espri yaptı. Geçtiğimiz günlerde Kızının ismi için “ plaka bozmak istemiyorum” esprisinin başka yerlere kaydığını söyleyen ve bu konuda haksız yere linç yediğini belirten Alişan “ ya öyle bir espri yaptım, hakikaten bu sosyal medyada çok geri zekalı var yani“ dedi.

Gülşen ve Edis'in birlikte seslendirdikleri yeni şarkısı hakkında konuşan ikiliden Demet Akalın “ben şarkıyı beğendim” dedi. Gazetecilerin Sinan Akçıl şarkıyı beğenmemiş sözlerinin ardından “Sinan da önüne gelene sallıyor bu aralar “dedi. Alişan ise lafa girerek “ Sinan 3 aydır göbeğini içine çekerek dolaştığı için “ dedi ve Akalın'ı gülme krizine soktu. İkili röportajın ardından araçlarına binerek oradan uzaklaştılar.