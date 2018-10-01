Demet Akalın şimdi de Seren Serengil’i sildi

Altı yıldır evli olduğu Okan Kurt'tan geride bıraktığımız haftalarda sürpriz bir şekilde boşanan Demet Akalın, şimdilerde özel hayatında da bir temizlik içerisinde...

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Okan Kurt'tan 12 Eylül'de boşanan Demet Akalın, zor gününde kendisini yalnız bırakan Seren Serengil ile dostluğunu bitirdi. Zor zamanlarında yanında olmadığını düşündüğü Seren Serengil'i sosyal medya hesabından takipten çıkaran Demet Akalın, Instastory'de şu mesajı yayınladı:

‘NE SES NE SOLUK’

“Ayın 11'ine kadar günde 1500 kere ara… İki haftadır ne ses ne soluk. Vallahi komiksiniz. Bye! (hoşça kal)”

GÜLŞEN ARADI DEMET YUMUŞADI

Demet Akalın, Gülşen'e de aynı nedenden kızmıştı ancak geçen hafta popçudan gelen telefonla yumuşadı. Geçen günlerde Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin yaşadığı Beykoz’daki villada haciz işlemi yapıldı. Daha önce ‘Gerekirse borcu birlikte öderiz’ açıklamasını yapan Demet Akalın son dakika gelişmelerinden sonra ayrılık kararı aldı.