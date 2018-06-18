Demet Akalın: “Sinirden ağladım”

Bayramın ikinci günü Bodrum'da konser veren şarkıcı Demet Akalın, ilginç açıklamalar yaptı. Akalın, kendisi ve kızı Hira'yı havalimanında bekleten eşi Okan Kurt'a sinirlendiği için ağladığını söyledi.

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Konser öncesinde basın mensuplarını kulisinde ağırlayan Demet Akalın, muhabirlerin ”Bayramlarda küsler barışır sizde küs olduklarınızla barıştınız mı?” sorusuna, ”Ben kimseyle küs kalmam, hayatımda olmayan insanlara nasıl küsebilirim ki?” yanıtını verdi.

“OKAN BENİ SOLLADI”

Yoğun geçecek yaz sezonunun başlangıcını Bodrum’da yapacaklarının altını çizen şarkıcı, ”Çok yoğun geçecek bir konser maratonumuz var. Yalnız çok ilginçtir ki Okan’ın programı benden daha yoğun. Adam şakayla karışık bizi solladı” diyerek şaşırttı.

SİNİRDEN AĞLAMIŞ



Eşi Okan Kurt’un bayram programı dolayısıyla Bodrum’a gecikmeli geldiğini, bu yüzden kızları Hira ile birlikte bir süre havalimanında mahsur kaldıkları dile getiren Akalın, çok sinirlendiğini, hatta bir ara sinirden ağladığını ancak Okan Kurt’un daha sonra kendisini affettirdiğini söyledi.