Demet Akalın: “Şiştim gözün aydın”

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Çıkışta oldukça keyifli olduğu görülen Akalın, gazetecilerin Yeşim Salkım’ın Demet Akalın’a yaptığı ağır ithamları sordu. Salkım, “Demet Akalın şarkıcıdır, sanatçı değildir. Öyle pahalı kıyafet giymekle olmaz, ne eser bıraktılar” demişti. Yaşanan olay sonrası ilk kez görüntülenen Akalın, soruları duyunca kısa süreli moral bozukluğu yaşadı.

KOCASINA TESPİH ALDI

İlk önce ‘Kim?’ diyerek soruları duymamazlıktan gelen sanatçı, “Şiştim gözün aydın, şiştim helal olsun. Herkese cevap vermiyorum, ben kazandığımın yarısını kıyafetime harcıyorum. Neden diye sorarsanız, çünkü beni sevenler benim için geliyor, ben de özen göstermek zorundayım ve gösteriyorum” dedi.

Akalın, her zaman olduğu gibi pahalı kıyafeti ve ayakkabısı ile dikkat çekti. Kızı Hira ile mağazaları gezen Akalın, kızının isteği ile Okan Kurt’a tespih hediye aldı. Hira Kurt’ta, “Babalar günü olduğu için, babama hediye aldım” demesi kahkahalara neden oldu.