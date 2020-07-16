Demet Akalın, Survivor 2020 sıralamasını gösteren fotoğrafı paylaştı

Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medyada dolaşan Survivor 2020 hakkındaki bir paylaşımı sayfasına taşıdı ve üzerine dikkat çekici bir yorumda bulundu.

Dominik’te yaşanan hayatta kalma mücadelesi oyunu Survivor 2020 geçen akşam Cemal Can’ın şampiyonluğu ile sona erdi. Ekranları başındaki izleyicilerin attıkları oylarla belirlenen şampiyonun Demet Akalın’ın da desteklediği bir isim olması onu fazlasıyla sevindirdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden neredeyse yarışmanın ilk günlerinden beri paylaşımlarda bulunan Demet Akalın, final sonrasında da bu alışkanlığını sürdürdü ve sosyal medyada dolaşımda olan bir fotoğrafı kendi hesabına taşıdı.

Acun Ilıcalı’nın final öncesinde geriye kalan dört yarışmacı ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını hesabından paylaşan Akalın burada yarışmacıların el hareketleriyle yarışmadaki derecelerini belirlemelerine göndermede bulundu.

İlginç bir şekilde yaptıkları el hareketleriyle yarışmadaki sıralamalarını belirleyen isimler için Demet Akalın şu yorumda bulundu: “Parmaklara dikkat! Evrene gönderdiğiniz enerjiye dikkat”