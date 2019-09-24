Demet Akalın, Tarkan’ın kulisine girdi

Bir Tarkan hayranı olduğunu hemen her fırsatta dile getiren ve yaptığı paylaşımlarla da bunu gösteren Demet Akalın, geride bıraktığımız akşam Megastar’ı izlemeye gitti. Eşi Okan Kurt ile birlikte keyifli vakit geçiren Akalın, konser sonrasında kulise geçti ve Tarkan’la birlikte fotoğraf çektirdi. Şarkıcı Demet Akalın bu kareyi; “Tarkan'ımızı mutlu eden Pınar'ımızı da çok seviyoruz. İnanılmaz konserdi. Sizin için Megastar benim için dünya starı yine büyük Tarkan” notuyla paylaştı.