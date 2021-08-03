Demet Akalın: Teyzemi buldum, evinin döşemesi bizden

Antalya Manavgat'ta yaşlı bir kadın, yangında küle dönen evinin bahçesine yatak koyarak üzerinde uyudu. Yaşlı kadının görüntüsünün gündem olmasının ardından popçu Demet Akalın yaşlı kadına ulaştığını ve yardımda bulunacağını duyurdu.

SOZCU.COM.TR

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz’da başlayan yangın hâlâ devam ediyor. Çok sayıda ev, bahçe ve zeytinlik küle döndü. Bölgeden gelee görüntüler ise izleyenlerin yüreklerini dağlıyor.

Yangından dolayı evi kullanılamaz hale gelen yaşlı bir kadının bahçeye attığı yatağın üzerinde uyuduğu fotoğraf ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

“EN YAKIN ZAMANDA DERNEK KURACAĞIM”

Yangının başından beri sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yapan ve yardım için seferber olan popçu Demet Akalın, yaşlı kadın için de harekete geçti.

Twitter hesabından yaşlı kadının fotoğrafını paylaşan Akalın, “Teyzemi buldum. Evini döşemesi, yatağı bizden. En yakın zamanda dernek kuracağım çok yardım geliyor. Haluk (Levent) nasıl kurdu acaba? Şu dünyada işe yaradığını hissetmek” dedi.

AB TÜRKİYE DELEGASYONU’NDAN CEVAP

Öte yandan AB Türkiye Delegasyonu, dün sabahki Twitter paylaşımında İspanya’dan iki ve Hırvatistan’dan bir uçağın Türkiye’de yaşanan yangınları söndürmek için geleceğini duyurmuştu.

“AB, bu zor zamanda Türkiye ile tam dayanışma içindedir. Türkiye'nin talebi üzerine ‘rescEU’ filosundan 3 adet Candair tipi uçakla İspanya ve Hırvatistan yangın söndürme çalışmalarına destek verecek. Geçmiş olsun Türkiye” paylaşımını yapan AB Türkiye Delegasyonu, “Ne zaman, ne zaman?” diye soran Demet Akalın’a şu cevabı vermişti:

“Selamlar Demet Hanım… Hırvatistan uçağı TR hava sahasına girmiş bulunuyor ve 19:30'da görev için belirlenen Alanya-Gazipaşa havaalanında olması bekleniyor. İspanya'dan gelecek uçaklar da bugün yola çıktılar ve yarın öğle saatlerinde görev havaalanına varmaları bekliyoruz. Bu vesile ile ‘bir kez daha’ tüm Türkiye'ye başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. AB bu zor zamanında Türkiye ile dayanışma içinde olmayı sürdürecektir.”

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