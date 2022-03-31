Demet Akalın: TV’de hocalara para vereceğinize fakir fukaraya dağıtın

Şarkıcı Demet Akalın, Instagram hesabından "Ramazan ayında TV kanallarına çıkaracağınız hocalara vereceğiniz yüz binlerce lirayı fakir fukaraya dağıtın. Ben razıyım geçen seneki programları izlemeye. Nasıl olsa her sene yeni ayetler inmiyor" yazılı bir paylaşım yaptı.

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Şarkıcı Demet Akalın, Ramazan ayında televizyonda ekrana çıkacak olan hocalarla ilgili önerisiyle gündem oldu.

Akalın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Ramazan ayında TV kanallarına çıkaracağınız hocalara vereceğiniz yüz binlerce lirayı dağıtın fakir fukaraya, ben razıyım geçen seneki programları izlemeye. Nasıl olsa her sene yeni ayetler inmiyor” dedi.

Demet Akalın’ın bu paylaşımı sosyal medyada tartışma yarattı. Kimisi hak verdi, kimisi eleştirdi.

İşte şarkıcının o paylaşımı:

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