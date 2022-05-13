Demet Akalın ve Aleyna Tilki birbirine girdi: ‘Seviyenin düşeceğini tahmin etmeliydim’

'Kulüp' adlı şarkısı FIFA tarafından paylaşılan Demet Akalın, "Oturduğum yerden FIFA'dayım. Neymiş? Önemli olan don değil, şarkıymış" diyerek, Aleyna Tilki'ye gönderme yapmıştı. Tilki'den Akalın'a yanıt gecikmedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Trabzon’daki şampiyonluk kutlamalarında Demet Akalın’ın ‘Kulüp’ şarkısıyla eğlenen taraftarların videosu dünyada çok ses getirmişti. FIFA bile bu görüntüleri paylaşmıştı.

“ÖNEMLİ OLAN DON DEĞİL ŞARKIYMIŞ”

Akalın “Telif iste” diyen takipçisine “Adamlar beni dünya starı yapacak! Aleyna (Tilki) duymasın. Hayal kuruyor ama ben oturduğum yerden FIFA’dayım. Neymiş? Önemli olan don değil şarkıymış” diye cevap verdi.

“ARTIK SEVGİM YOK”

Aleyna Tilki, Demet Akalın’ın bu sözlerine kayıtsız kalmadı. Tilki Twitter hesabından, “Dünya starlığını şampiyonlukta şarkı çalması zannedenler Spotify Global’in sayfasından ilk İngilizce röportajımı izleyebilirler. Bunu yapan ilk Türk olduğum için çok mutluyum. Beni destekleyenlere teşekkür ederim. Desteklemeyenlere de saygım sonsuz ama artık sevgim yok” mesajını yayınladı.

Demet Akalın ise bu yanıt sonrası Tilki’ye “Tek rakibin Mustafa Topaloğlu uzay starlığı. Sakin ol şampiyon FIFA’ya söyleriz seni de paylaşır” cevabını verdi.

“LÜKS BİR HAYAT YAŞAMAKTANSA…”



Aleyna Tilki bu yanıtı da pas geçmedi ve Akalın’a, “Şu anki kazancımla lüks bir hayat yaşamaktansa, yıllardır yalnız başıma yurt dışında çalışıyorum. Gençlere yol açmak yerine, onların hayallerini baltalama isteğinize üzüldüm. Size cevap verdiğimde karşılığında seviyenin düşeceğini tahmin etmeliydim. Takipçilerimden özür dilerim” dedi.

İlginizi Çekebilir Demet Akalın Ersay Üner'e 'Nankör' deyip aldığı hediyeyi hatırlattı