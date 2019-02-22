Demet Akalın ve Alişan 6 yıl aradan sonra barıştı

Bundan 6 yıl önce dostlukları sona eren Demet Akalın ve Alişan, 2. Sayfa programına telefonla bağlandı ve küslüğe son verdi. Akalın, daha önce Alişan hakkında “Onunla hesabımız bitmedi. Yüzüne tüküreceğim. Asla barışmam” demişti.

Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde baba olan Alişan’ın eşi Buse Varol’un doğum videosunu Instagram’da beğenmiş ve eski dostuna zeytin dalı uzatmıştı. Alişan, bu beğeniyi bir başka kişinin kendisine özel mesajla attığını söyleyerek, “Göremiyordum da zaten birbirimizde engelliyiz çünkü. Hakikaten yanlışlıkla yaptı sandım. Yani inanın neden oldu, nasıl küstük bilmiyorum. Bu kadar yıllık dostluk bu kadar yıldır birbirimize yaptıklarımız… Onun bana benim ona çok olmuştur. Şu an benim için güzel ve özel bir an oldu. Teşekkür ederim Demet’e” dedi.

‘BEBEĞİNİ GÖRDÜM, DAYANAMADIM’

Akalın da eski dostuna, “Ben Hira’ya doğum yapacağım zaman kayınpederime hastanede ‘Alişan gelirse muhakkak odaya yukarı al’ dedim o da ‘Tabii ki kızım alırım’ dedi ama Alişan o zaman bana gelmedi. Her şey çok tazeydi neyse. Ben Alişan’ın hep çok mutlu olmasını istiyordum. Mutlu olmasını istiyordum. Bir kucağına bebeğini alsın göreceğim diyordum çünkü başka bir boyuta geçiyorsunuz evlat sahibi olunca. O bebeğini gördüm ya dayanamadım” açıklamasını yaptı.

Demet Akalın ve Alişan, canlı yayında gözyaşlarına boğuldular ve aralarındaki buzları erittiler.