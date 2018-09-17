Demet Akalın ve Fatih Ürek barıştı
Yaklaşık olarak 6 buçuk yıllık evliliğini gelen haciz işlemlerinden kızı etkilendiği için bitiren Demet Akalın, dün yakın dostlarıyla buluştu. Akalın’ın olduğu masada boşandıktan sonra sosyal medya hesabından takipten çıkardığı Fatih Ürek de vardı.
DEMET AKALIN, YAKIN ARKADAŞI FATİH ÜREK’LE BARIŞTI
Demet Akalın, kızı Hira’nın babası Okan Kurt’tan boşandıktan sonra sosyal medya hesabında adeta temizlik yaparak zor zamanında yanına olmayan arkadaşlarını takipten çıkardı. Bunların arasında en dikkat çeken isim ise Fatih Ürek oldu. Ancak ikilinin küslüğü uzun sürmedi.