Demet Akalın ve Hande Yener uzlaştı! Küslük sona erdi…

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Ortak bir takipçilerinin paylaştığı fotoğrafı kendi hesabına taşıyan ve ‘No negatif, yes pozitif’ notuyla paylaşan Demet Akalın takipçilerini heyecanlandırdı. Yaşanan bu gelişme sonrasında 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Demet Akalın aralarındakinin tam olarak bir barışma olmadığını söylerken karşılıklı açılmış davaları çektiklerini ve uzlaştıklarını söyledi. Demet Akalın şöyle konuştu:

“Yüzyüze gelmedik de ben davalarımı geri çektim ve uzlaştık. İkimiz de kabul ettik uzlaşma teklifini sonrasında onun bir röportajını izledim ve onun konuşmalarından çok değiştiğini gördüm. Negatifliği de gitmiş… Röportajda ‘aramızda hiç negatiflik yok’ ifadesini kullandı ve bu benim hoşuma gitti. Keşke bu gelişmeler Altın Kelebek öncesi yaşansaydı ve el ele Hande Yener’le sahneye çıkıp Aleyna Tilki’ye ödülü beraber verseydik. Hande’nin son röportajı beni çok şaşırttı başka bir boyuta geçmiş inşallah öyle kalır. Ortak bir fanımız ‘çok güzelsiniz keşke barışsanız’ diye yazmış ve onun paylaştığı fotoğrafı da hesabımdan takipçilerimle paylaştım”