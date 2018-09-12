Demet Akalın ve Okan Kurt boşandı. Dostları Demet Akalın’a böyle destek verdi

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Yaşanan haciz olayları ve olumsuz gelişmelerin ardından evliliğini bitirme kararı alan Demet Akalın’ı son derece zor günler bekliyor. Bu zor günlerinde dostlarının desteğine ihtiyacı olan Akalın’ın imdadına ünlü isimler yetişti. Aralarında Deniz Akkaya ve Esra Erol’un da bulunduğu isimler mesajlarıyla destek verdi. İşte o paylaşımlar:

DENİZ AKKAYA

Sevin çok sevin ya da sevmeyin bugün yıkılan bir yuvanın arkasından binlerce yorum yapılıyor, sanki herkes ak kaşık sanki herkes bembeyaz bir sayfa… Ben bunu bilir bunu söylerim; vicdanlı ve dost kadındır Demet, bugünler onu güçlendirecek….

NİRAN ÜNSAL

Rabbim dağına göre kar verirmiş ve insan oğlunun taşıyamayacağı yükü vermezmiş. Rabbim hakkında hayırlısını nasip etsin, metanetini koru Allah'a emanet ol inşâALLAH Rabbim kalbine, ruhuna ve hayatına inşirâh nasip etsin Demet Akalın, fırsatın olursa oku iyi geliyor…

İnşirah suresi

İnşirah Suresi Kur'an'ın 94. suresidir. Mekke'de indirilmiştir. 8 ayetten oluşmaktadır. İnşirah Suresi, İslam inancına göre insanın sıkıntıların giderilmesini ve kalbinin ferahlamasını sağlar.

İnşirah Suresi Türkçe Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

Elem neşrah leke sadrek

Ve vada’na ‘anke vizreke

Elleziy enkada zahreke

Ve refa’na leke zikreke

Feinne me’al’usri yüsren

İnne me’al’usri yüsren

Feiza ferağte fensab

Ve ila rabbike ferğab

İnşirah Suresi’nin Türkçe Meali (Anlamı)

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

Senin için bağrını açmadık mı?

İndirmedik mi senden o yükünü?

O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?

Senin şanını yüceltmedik mi?

Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.

Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!

O halde boş kaldığında yine kalk yorul!

Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O’na doğrul!

ÖZGÜR Aras

Kınanızı yakarsınız artık! Mutsuzlukla beslenen , birilerinin mutsuzluğuna sevinenler hadi yakın kınanızı !

Esra Erol

Hayatta her şey olur, yaşam varsa çare de vardır. Sen evladın için en iyisini bilirsin. Geçer bugünler Allahın izniyle

Ebru Polat

O kadar güzel bir aile ki onlar. Sevgi dolu, aşk dolu… Hepimiz insanız, hepimizin başına haklı veya haksız durumlar gelebiliyor. İnsanlarla ilgili birşeyler yazarken; Düşmez Kalkmaz bir Allah bunu unutmayın. Ticaret bu bugün batarsın yarın çıkarsın. Canı sagolsun. Her şey elbet güzel olacak, çünkü Demet 25 yıl onun bunun sırtından değil kendi tırnaklarıyla çalışıp buralara gelmiş bir insan ve Okan da karakterli, onurlu bir adam. Ortada bir aile var ve en önemlisi de bir çocuk.. Bu durumlarda köstek değil destek olun. Siz sevenlerimden de Demet’e destek mesajları atmanızı bekliyorum. Demet& Okan & Hira sizleri cok seviyorum her zaman yanınızdayız.