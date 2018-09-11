Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor mu?

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor mu?

2012 senesinde Çırağan Sarayı'nda evlenen Demet Akalın ve Okan Kurt, ikilisi şu sıralar buhran dolu günler yaşıyor. Zor günler karşısında boşanma kararı alan çift bugün Beykoz Adliyesi'nde buluşacak. Çiftin boşanma nedenlerinin ise, Okan Kurt'un mal varlığına haciz gelmesinden dolayı olduğu ikilinin yakın çevresi tarafından konuşuluyor.

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23 Nisan 2012’de nikah masasına oturan Demet Akalın ile Okan Kurt çiftinden kötü haber geldi. Son dönemde haciz haberleriyle zor günler geçiren Demet Akalın ve Okan Kurt’un yakın çevresi, ikilinin anlaşmalı olarak boşanacağını belirtti.

BİRİKEN BORÇLARDAN DOLAYI HACİZ İŞLEMİ BAŞLATILMIŞTI

Geçtiğimiz yıllarda Okan Kurt’un işleri bozuldu ve aile şirketleri olan Martaş Lojistik piyasaya yaklaşık 150 milyon TL borçlandı. Borçların ödenmemesi üzerine dün çiftin Beykoz’daki evlerinde haciz işlemi uygulandı. Karar gereği, villada bulunan bir dizi eşya haczedildi. Aralarında televizyon, bilgisayar, klima ve tabloların olduğu eşyalar, kamyona yüklenerek götürüldü.

DEMET AKALIN’DAN ŞAŞIRTAN HAMLE

Bugün eşi Okan Kurt ile anlaşmalı olarak boşanacağı öğrenilen Demet Akalın, zaman kaybetmeden sosyal medya hesabından ‘Kurt’ soy ismini kaldırdı.

OKAN KURT WHATSAPP FOTOĞRAFINI KALDIRMADI

Boşanacakları öne sürülen ikiliden Okan Kurt, WhatsApp hesabında yer alan eşi Demet Akalın’la 2012 senesine ait olan karesini profilinden kaldırmaması dikkat çekti.





