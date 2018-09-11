Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor mu?

23 Nisan 2012’de nikah masasına oturan Demet Akalın ile Okan Kurt çiftinden kötü haber geldi. Son dönemde haciz haberleriyle zor günler geçiren Demet Akalın ve Okan Kurt’un yakın çevresi, ikilinin anlaşmalı olarak boşanacağını belirtti.
BİRİKEN BORÇLARDAN DOLAYI HACİZ İŞLEMİ BAŞLATILMIŞTI
Geçtiğimiz yıllarda Okan Kurt’un işleri bozuldu ve aile şirketleri olan Martaş Lojistik piyasaya yaklaşık 150 milyon TL borçlandı. Borçların ödenmemesi üzerine dün çiftin Beykoz’daki evlerinde haciz işlemi uygulandı. Karar gereği, villada bulunan bir dizi eşya haczedildi. Aralarında televizyon, bilgisayar, klima ve tabloların olduğu eşyalar, kamyona yüklenerek götürüldü.
DEMET AKALIN’DAN ŞAŞIRTAN HAMLE
Bugün eşi Okan Kurt ile anlaşmalı olarak boşanacağı öğrenilen Demet Akalın, zaman kaybetmeden sosyal medya hesabından ‘Kurt’ soy ismini kaldırdı.
OKAN KURT WHATSAPP FOTOĞRAFINI KALDIRMADI
Boşanacakları öne sürülen ikiliden Okan Kurt, WhatsApp hesabında yer alan eşi Demet Akalın’la 2012 senesine ait olan karesini profilinden kaldırmaması dikkat çekti.