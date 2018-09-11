Demet Akalın ve Okan Kurt 2 dakikada boşandı

Demet Akalın ve Okan Kurt, anlaşmalı olarak 2 dakikada boşandı. Çiftin kızları Hira'nın velayeti anne Demet Akalın'a verildi. Akalın ve Kurt birbirlerinden nafaka ve tazminat talep etmedi.

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Okan Kurt’un aile şirketi Martaş Lojistik’in borçları nedeniyle dün Beykoz’daki evlerinde haciz işlemi gerçekleştirilen ünlü çift, 6 yıllık evliliklerini 2 dakikada sonlandırdı. Boşanacakları haberi sabah saatlerinde magazin gündemine bomba gibi düşen çiftin avukatları saat 13.30 sıralarında Beykoz Adliyesi’ne gelerek anlaşmalı boşanma davası açtı. Boşanma dilekçesiyle birlikte mahkemeye bir protokol sunuldu. Protokolde çift birbirlerinden nafaka ve tazminat talep etmedi. 4 yaşındaki kızları Hira’nın velayetinin ise anne Demet Akalın’a verildiği kaydedildi.



BİRİKEN BORÇLARDAN DOLAYI HACİZ İŞLEMİ BAŞLATILMIŞTI

Geçtiğimiz yıllarda Okan Kurt’un işleri bozuldu ve aile şirketleri olan Martaş Lojistik piyasaya yaklaşık 150 milyon TL borçlandı. Borçların ödenmemesi üzerine dün çiftin Beykoz’daki evlerinde haciz işlemi uygulandı. Karar gereği, villada bulunan bir dizi eşya haczedildi. Aralarında televizyon, bilgisayar, klima ve tabloların olduğu eşyalar, kamyona yüklenerek götürüldü.

DEMET AKALIN’DAN ŞAŞIRTAN HAMLE

Demet Akalın, zaman kaybetmeden sosyal medya hesabından ‘Kurt’ soy ismini kaldırdı.

OKAN KURT WHATSAPP FOTOĞRAFINI KALDIRMADI

Okan Kurt’un ise WhatsApp hesabında yer alan eşi Demet Akalın’la 2012 senesine ait olan karesini profilinden kaldırmaması dikkat çekti.



DHA