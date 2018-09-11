Demet Akalın ve Okan Kurt resmen boşandı

Demet Akalın ve Okan Kurt, anlaşmalı olarak 2 dakikada boşandı. Çiftin kızları Hira'nın velayeti anne Demet Akalın'a verildi. Akalın ve Kurt birbirlerinden nafaka ve tazminat talep etmedi. Boşanma davasının bu kadar kısa sürmesi akıllara "2 dakikada boşanmak mümkün mü?" sorusunu getirdi. Avukat Rezan Epözdemir, bu durumla ilgili sozcu.com.tr'ye değerlendirmede bulunarak, prosedürü anlattı.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Okan Kurt'un aile şirketi Martaş Lojistik'in borçları nedeniyle dün Beykoz'daki evlerinde haciz işlemi gerçekleştirilen ünlü çift, 6 yıllık evliliklerini 2 dakikada sonlandırdı. Boşanacakları haberi sabah saatlerinde magazin gündemine bomba gibi düşen çiftin avukatları saat 13.30 sıralarında Beykoz Adliyesi'ne gelerek anlaşmalı boşanma davası açtı. Boşanma dilekçesiyle birlikte mahkemeye bir protokol sunuldu. Protokolde çift birbirlerinden nafaka ve tazminat talep etmedi. 4 yaşındaki kızları Hira'nın velayetinin ise anne Demet Akalın'a verildiği kaydedildi.

BİRİKEN BORÇLARDAN DOLAYI HACİZ İŞLEMİ BAŞLATILMIŞTI

Geçtiğimiz yıllarda Okan Kurt'un işleri bozuldu ve aile şirketleri olan Martaş Lojistik piyasaya yaklaşık 150 milyon TL borçlandı. Borçların ödenmemesi üzerine dün çiftin Beykoz'daki evlerinde haciz işlemi uygulandı. Karar gereği, villada bulunan bir dizi eşya haczedildi. Aralarında televizyon, bilgisayar, klima ve tabloların olduğu eşyalar, kamyona yüklenerek götürüldü.



2 DAKİKADA BOŞANMAK MÜMKÜN MÜ?

Demet Akalın ve Okan Kurt'un boşanmasıyla ilgili magazin çevrelerinde “Hacizden kaçmak için kağıt üzerinde boşandılar” yorumu yapıldı. Bu durum akıllara “2 dakikada boşanmak mümkün mü?” sorusunu getirdi. Avukat Rezan Epözdemir, bu soruyu sozcu.com.tr için cevapladı. Tarafların bir yıldan fazla evli kaldıkları için velayet, şahsi münasebet, nafaka, maddi ve manevi tazminat konularında anlaşma sağladıklarında bir protokol hazırlayabileceklerini belirten Epözdemir, “Bunlarla ilgili konsensüs yapıp anlaştılarsa, bir protokol hazırlayıp imzalayabiliyorlar ve anlaşmalı olarak boşanıyorlar. Daha sonra bu protokol mahkemeye sunuluyor. Mahkeme çiftleri çağırıyor ve her iki tarafın da imzalarının kendilerine ait olup olmadığını soruyor. Taraflar imzaların kendilerine ait olduğunu söylediğinde de mahkeme vakit kaybetmeden çiftleri boşayabiliyor” dedi.

(DHA)