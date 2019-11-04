Demet Akalın ve Okan Kurt’tan sekizinci yıl kutlaması

Yedi yıl önce Okan Kurt ile evlenen ve 2014 yılında Hira’yı kucağına alan Demet Akalın, 2018 yılının Eylül ayında evliliğini sonlandırmıştı. Kocasının işlerindeki kriz yüzünden evine haciz gelen ve yaşadığı bu kötü sürecin ardından boşanma kararı alan Demet Akalın altı yıllık evliliğini bitirmişti. Bu kararın ardından sadece iki ay sonra Demet Akalın ve Okan Kurt birlikte çıktıkları Paris tatilinden barışarak dönmüştü.

“OKAN’LA TEKRAR EVLİLİK OLMAZ”

Şarkıcı Demet Akalın son olarak geçen ay katıldığı bir magazin programında eski eşi Okan Kurt’la yeniden bir araya gelme sürecinden bahsetmiş ve yeniden evlilik olmayacağını söylemişti. Akalın yaşadıklarıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı:

“Okan’la tekrar evlilik olmaz, böyle güzel. İstemiyorum hiçbir şey. Okan böyle şeyleri sormuyor, umuru bile değil. Ben kavga dövüş falan sevmem. Kocamın birisiyle kırıttığı falan kulağıma gelmedi. Bizimki sevgisizlikten bir boşanma değildi zaten. Ben bir de hayatta barışmazdım zaten. Bir iki gezdim, kafam rahattı. Bize şimdi yeni yatak yapıldı. Hira, ben ve Okan beraber yatıyoruz. Onlar beraber takılıyor ben odama çıkıyorum. 8-9 aydır tek başıma yatıyorum yani.”

SEKİZİNCİ YIL KUTLAMASI

Demet Akalın her ne kadar biten evliliğiyle ilgili olarak bu açıklamayı yapmış olsa da eski çift dün akşam arkadaşlarıyla bir araya geldikleri mekanda sekizinci yıllarını kutladı. Bol şarkılı ve danslı kutlama gecesinden paylaşımlarda bulunan çift böylelikle ‘Birliktelik kutlaması’ yaparak bir ilke imza attı. Okan Kurt geceye dair şu paylaşımda bulundu: