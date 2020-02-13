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Demet Akalın WhatsApp yazışmalarını paylaştı
Demet Akalın WhatsApp yazışmalarını paylaştı
Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabı üzerinden, meslektaşları Deniz Seki ve Işın Karaca ile yaptığı WhatsApp yazışmalarını paylaştı.
Magazin 13 Şubat 2020 - 14:23

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı yazım hatalarıyla pek çok kez gündeme gelen Demet Akalın, bu defa arkadaşlarıyla yaptığı özel yazışmaları takipçilerinin dikkatine sundu. Yakın arkadaş olduğu ve bir WhatsApp grubu üzerinden yazıştığı Işın Karaca ve Deniz Seki ile olan özel sohbetlerini takipçileriyle paylaşan Akalın, gecenin ilerleyen saatlerinde yapıldığı belli olan bu yazışmanın görüntüsü üzerine “Uyuyamıyorlardı” notunu düştü. Paylaşımda Deniz Seki’nin yün çorapları dikkat çekti.

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