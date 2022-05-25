Demet Akalın: Yaaa yeter artık yeter!

Kocaeli'de çekildiği iddia edilen göçmenlerin TIR'dan inerek insanların arasına karıştığı görüntüler tepkiye yol açtı. Şarkıcı Demet Akalın "Yaaa yeter artık yaaa valla yeter! Bu ne yaaa" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kocaeli’de çekildiği iddia edilen video büyük tepki çekti.

TIR dolusu onlarca kaçak göçmenin araçtan inerek insanların arasına karıştığı anları kameraya alan vatandaşın, “Ağabey bu ne? Yani bu kadar insanı buraya dolduruyorsunuz yazık günah değil mi?” dediği duyuluyor.

Sosyal medyada çok konuşulan bu görüntülerle ilgili şarkıcı Demet Akalın Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Akalın, “Yaaa yeter artık yaaa valla yeter!!! Bu ne yaaa” ifadesini kullandı.

Tepkilerin ardından Kocaeli Valisi Seddar Yavuz yaptığı açıklamada “22 Mayıs günü jandarma trafik ekiplerimiz tarafından yol kontrolünde tespit edilen düzensiz göçmenlerden 27'si olay anında yakalanmış devam eden çalışmalarda 8 göçmen daha yakalanarak toplam 35 göçmen geri gönderme merkezine teslim edilmiştir” ifadesini kullandı.

İlginizi Çekebilir Bulgaristan'da darbedilen 27 kaçak göçmen Türkiye'ye itildi