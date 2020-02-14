Demet Akalın yazım yanlışını düzeltmek isteyince…

Şimdilerde Işın Karaca, Deniz Seki ve Cansu Kurtçu ile birlikte ortak bir proje hazırlığında olan Demet Akalın bir yandan bu heyecanı yaşarken bir yandan da yoğun bir şekilde ilgilendiği sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

Sadece paylaşımlarıyla değil yorumlarıyla da dikkat çeken Akalın bu defa bir takipçisinin paylaşımındaki yazım yanlışını düzeltmeye çalıştı… Yoğun bir şekilde yaptığı yazım hataları yüzünden eleştirilen Akalın’ın bu çıkışı onun yine sosyal medya takipçileri tarafından esprili bir şekilde gündeme getirilmesine neden oldu. İşte takipçisi ve Demet Akalın arasında geçen o yazışma:



