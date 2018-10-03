Demet Akalın’a eleştiri yağmuru!

Kocası Okan Kurt'tan ayrıldıktan sonra kendisini işine ve kızına veren Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştiri yağmuruna tutuldu.

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Geçen günlerde bitirdiği altı yıllık evliliğinin meyvesi olan kızı Hira ile gezmeye çıkan Demet Akalın, arabada seyahat ettiği sırada çektiği görüntüleri hesabından paylaştı.

İşte ne olduysa da ondan sonra oldu. Arabanın arka koltuğunda oturduğu görülen dört yaşındaki Hira’nın çocuklar için özel güvenlikli koltukla oturması gerekirken kemer bile takmadan arka tarafta oturduğu görüldü. Akalın’ın da kemer takmaması ‘Hem kendisinin hem de kızının hayatını hiçe sayıyor’ şeklinde eleştiriler almasına neden oldu.