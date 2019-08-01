Demet Akalın’a sordular: Hira’yı kaçırmış olabilirler mi?

Şarkıcı Demet Akalın, bir sosyal medya takipçisinin kendisine yönelttiği Hira sorusunu yanıtsız bırakmadı.

Demet Akalın her ne kadar şimdilerde yoğun bir konser maratonu içerisinde olsa da ailesine ve özellikle kızı Hira’ya vakit ayırmayı asla ihmal etmiyor. Sosyal medya hesabı üzerinden kızıyla geçirdiği keyifli vakitlere dair paylaşımlarda bulunan Demet Akalın, bir takipçisinin kızı Hira hakkında kendisine gönderdiği bir mesajı da yanıtsız bırakmadı ve ortaya şu ilginç tablo çıktı.

METRODA ÇEKTİ DEMET’E GÖNDERDİ

Akalın’ın twitter hesabını aktif olarak kullandığını bilen bir takipçisi metroda çektiği ve Demet Akalın’ın kızı Hira’ya benzettiği bir çocuğun fotoğrafını hesabından şarkıcıyı etiketleyerek paylaştı. Bu gönderiyi yorumsuz bırakmayan Demet Akalın; “Büyük bu ama benziyor” yanıtını aldı.