Demet Akalın’a sosyal medyada büyük tepki!
2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası final mücadelesinde Türkiye A Milli Voleybol Takımı, Sırbistan’ı konuk etti. Ankara Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi Sırbistan setlerde 3-2 kazanarak şampiyon oldu. Maçı izleyen şarkıcı Demet Akalın’ın milli takımımızın İtalyan Başantrenörü Giovanni Guidetti hakkında yaptığı bir paylaşım ise sosyal medyada kısa sürede olay yarattı.
DEMET AKALIN’A BÜYÜK TEPKİ
Uluslararası ve ulusal arenada birçok şampiyonluğu bulunan 46 yaşındaki Başantrenörü Giovanni Guidetti’nin başarılı kariyerini bilenler Demet Akalın’a tepki gösterdi.