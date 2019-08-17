Demet Akalın’a sosyal medyadan otoyol tepkisi

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda İstanbul-İzmir Otoyolu'nu 2 saatte geçtiğini söyleyen şarkıcı Demet Akalın hakkında soruşturma açılması için savcıları göreve çağırmış ve bu hareketiyle magazin gündemi için de dikkat çekici bir adım atmıştı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’DAN TEŞEKKÜR

Demet Akalın’ın bu paylaşımı bazı kesimlerden tepki görürken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çeşme -Çınarcık konserine gitmek için 4 Ağustos'ta hizmete giren ‘İstanbul-İzmir Otoyolu'nu tercih eden ve yeni yolu öven şarkıcı Demet Akalın'a teşekkür etti.

SOSYAL MEDYADA AKALIN BAŞLIĞI AÇILDI

Her ne olduysa Cumhurbaşkanı’ndan gelen teşekkür sonrasında oldu. Twitter üzerinden açılan Demet Akalın başlığı altında şarkıcıya yaptığı paylaşım üzerinden onlarca eleştiri geldi. Şarkıcı bu tepkilerden bazılarını yanıtsız bırakmadı. İşte Aysun Kayacı adını kullanan takipçisinden gelen yorum ve Akalın’ın ona verdiği cevap…



İŞTE AKALIN’A ATILAN MESAJLARDAN BAZILARI





