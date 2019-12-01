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Demet Akalın’a tepki: İnşallah peruktur
Demet Akalın’a tepki: İnşallah peruktur
Şarkıcı Demet Akalın’ın paylaştığı son fotoğraf sosyal medyada olay oldu. Sarışın bir fotoğrafını paylaşan Akalın’a yüzlerce yorum ve beğeni yapıldı.
Magazin 1 Aralık 2019 - 10:05

Akalın, yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Şarkıcı, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı sarı saçlı fotoğrafıyla gündeme oturdu. Akalın'ın fotoğrafına kısa süre içerisinde yüzlerce yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar fotoğrafın altına: “İnşallah peruktur” , “Abla sakın o saçlara kıydım deme” , “Abla nolur peruk de” gibi yorumlarda bulundu. Demet Akalın tüm bu yorumlara paylaştığı videoyla: “Aaa niye sevmediniz” yanıtını verdi.

PERUK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Demet Akalın'ın sarışın hali ünlü sanatçı Gülşen'e benzetildi. Bazı hayranları videonun altına “Gülşen, Demet Akalın'ın hesabını ele geçirmiş” yorumunda bulundu. Demet Akalın en son yaptığı paylaşımla imaj değişikliğine gitmediğini ‘Sarı peruk sevilmedi’ cümleleriyle duyurdu.

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