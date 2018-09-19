Demet Akalın’dan ayrılığa dair şok açıklamalar…

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Boşanma sonrası iş temposunu artıran ve düğünlerde bile sahne almaya başlayan Demet Akalın, Kayseri’de sahne aldığı bir düğüne eski kocası Okan Kurt’un gizlice girdiği ve kendisini izlediği yönündeki haberleri yalanladı. 2. Sayfa adlı magazin programına konuyla ilgili mesajlar atan ve bu tarz haberlerin yalan olduğunu söyleyen Akalın aynı zamanda bir müjde vererek, haciz memurlarının evinden aldığı eşyaların bir süre sonra geri döneceğini açıkladı. Koltuk takımı, buzdolabı, değerli tablolar ve bilgisayar gibi çok sayıda eşyası haczedilen Akalın, aynı zamanda evliliğinin formalite icabı bittiği yönündeki haberlere de açıklık getirdi.

“ÇÖPÜ BİLE YOK”

Evinde eski kocası Okan Kurt’a ait tek bir eşyanın bile kalmadığını söyleyen Demet Akalın, programa yazdığı ‘evde tek bir çöpü bile yok’ mesajıyla tavrını belli etti. Kurt’la olan tek bağlarının çocukları Hira olduğunu söyleyen Demet Akalın, bu konudaki iletişimin bile Hira’nın bakıcısı üzerinden sürdüğünü söylerken “Okan kızıyla ilgili haberleri onun dadısından alıyor, onunla görüşmüyorum” ifadelerini kullandı.

“AŞK BİTTİ Mİ?”

Demet Akalın, program sunucularının kendisine yönelttiği ‘Aşk bitti mi?’ sorusuna ise… “Biten bir şey için artık hayatımda ilk kez bunu yapacağım ve konuşmayacağım” yanıtını verdi.