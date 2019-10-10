Demet Akalın’dan Bergüzar Korel’e destek

Oyuncu Bergüzar Korel’in ablası Zeynep, geride bıraktığımız gün bir magazin programına yaptığı açıklamalarla gündeme gelmiş Amerika’daki hayatını sürdürmek için evlere temizliğe gittiğini söylemişti. Bunun dışında parayla köpek gezdirdiğini de söyleyen Zeynep Korel, ‘Babam hayatta olsaydı böyle bir hayat yaşamazdım’ diyerek adeta annesi ve kız kardeşini hedef göstermiş ve yaptığı açıklamalarla gündeme oturmuştu. Seçtiği yaşam konusunda kimsenin etkili olmadığını ve hayatına dair kararları kendisinin verdiğini söyleyen Zeynep, planlarından da bahsederken Türkiye’de yaşayan annesi ve kız kardeşi hakkında şu açıklamayı yapmıştı:

“ASIL AYIP SİZİ GÖRMEZLİKTEN GELEN AİLE FERTLERİNİZDİR”

Verdiği bu önemli kararla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Zeynep Korel hayatının babası Tanju Korel'in vefatının ardından değiştiğini şu sözlerle açıklıyor: “Çalışmak hiç ayıp değil ayıp olan; sizin yanınızda olmayan, sizi görmezlikten gelen, vurdumduymaz davrananlardır ayıp bunlar… Bunu size yapan bazen aile fertlerinizdir, bazen arkadaşlarınızdır. Ben bunları aştım ve şimdiki halimle gurur duyuyorum. Evlatlarınızı ayırmayın, sakın ayırmayın çocuklukta onları ayırmadığınızı gösterin. İlerde onlar farklı yönlere gittiklerinde aralarındaki dengeyi kurun. Çocuğunuzun çirkin ördek yavrusu gibi hissetmesine neden olmayın. Sahip olduğunuz güç ve parayla aile fertlerinizi dövmeyin, para geçici… İnsanın empati yeteneği yoksa hiçbir şey bunun yerini doldurmuyor. Rahmetli babam hayatta olsaydı, çalışanın yanında olurdu ama o ‘Sen temizleme bir iş yeri açalım iki yardımcın olsun, onların başında dur' derdi. Babamı çok erken kaybettim, hayatta olsaydı her şey çok farklı olurdu”

DEMET AKALIN’DAN BERGÜZAR ÇIKIŞI

Magazin gündemine bomba gibi düşen bu açıklamaların ardından gözler Zeynep Korel’in annesi Hülya Darcan ve Bergüzar Korel’e çevrilmişken, şarkıcı Demet Akalın’dan ilginç bir çıkış geldi. Instagram hesabının hikaye kısmından hamile olduğunu geçtiğimiz haftalarda açıklayan Bergüzar Korel’in bir fotoğrafını paylaşan Akalın, bunun üzerine “Şiddetin en fenasını yaşıyor! Hem de en yakınından hem de bir can taşırken. Sakın üzülme ne olur” notunu yazdı. Demet Akalın böylelikle hassas bir dönemden geçen Bergüzar Korel’e moral vermiş oldu.