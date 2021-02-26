Demet Akalın’dan Çılgın Sedat’a destek: Haciz borcunu ben ödeyeceğim

Çılgın Sedat lakabıyla tanınan şarkıcı Sedat Kapurtu’nun, Beylikdüzü’ndeki 3 katlı villasında önceki gün öğlen saatlerinde büyük bir yangın çıkmıştı. Yangının çıktığı esnada dışarıda olan şarkıcı, evine geldiğinde tüm eşyalarının kül olduğunu görmüş ve gözyaşlarına boğulmuştu.

“HACİZ BORCU BENDE”

Demet Akalın ve Alişan ise sunuculuğunu yaptığı programda Çılgın Sedat’ın evinden canlı yayın yaptı. Şarkıcının yangında küle dönen evini gören Alişan ve Demet Akalın, yaşananlara sessiz kalamadı.



Çılgın Sedat’a bu zor günlerinde haciz gönderildiğini öğrenen Demet Akalın, “Şöyle bir zamanda haciz gönderiyorlar… Bir kere o haciz borcu bende. Demet Akalın olarak onu üstleniyorum. Sen onu hiç düşünme ben ona o parayı bir saydırıp göndereceğim. Biz Alişan’la senin bütün evinin eşyalarını alacağız. Pandemi dönemindeyiz bunun ayıbı yok” dedi.

“SENİ EN İYİ BEN ANLARIM”

2018’de eski eşi Okan Kurt’un borçlarından dolayı evine haciz gelen Demet Akalın, “Benim evime haciz geldiğinde ben de iki tane koltukla kalmıştım. Yanımda sadece bir iki arkadaşım vardı. Ben o durumun ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Dardan çok iyi anlarım. Bakmayın böyle görgüsüz gibi gözüktüğüme. Ben onları çok iyi anlıyorum. Alişan ilw senin evini görünce perişan olduk” diye konuştu.

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