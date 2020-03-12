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Demet Akalın’dan Corona paylaşımı: Akşam rahat, sabah depresif
Demet Akalın’dan Corona paylaşımı: Akşam rahat, sabah depresif
Şarkıcı Demet Akalın, ülkemize giriş yapan Corona virüsle ilgili bir paylaşımda bulundu. Akalın, doktor açıklamalarının kendisini rahatlattığını söyledi.
Magazin 12 Mart 2020 - 09:24

Gündeme dair paylaşımlarıyla sosyal medyanın öne çıkan isimleri arasında olan Demet Akalın, bu defa ülkemizde de görülen Corona virüsle ilgili paylaşımda bulundu. Hemen herkes gibi çıkan haberlerden etkilendiğini söyleyen Akalın, akşamları dinlediği doktor açıklamaları sonrasında rahatladığını söylerken sabahları yine depresif bir ruh haline büründüğünü söyledi.

Akalın ayrıca yaptığı bu açıklamanın ardından doktorların bağışıklığı güçlendirmek adına verdiği reçeteyi de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

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