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Demet Akalın’dan corona virüsü tedavisi gören Esra Balamir’e mesaj…
Demet Akalın’dan corona virüsü tedavisi gören Esra Balamir’e mesaj…
Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabı üzerinden bir süredir evinde corona virüsü tedavisi gören arkadaşı Esra Balamir'e mesaj gönderdi.
Magazin 7 Nisan 2020 - 14:22

Dünya üzerinde milyonlarca insanı etkileyen ve çok sayıda ölüme yol açan corona virüsü ile mücadele sürerken, ünlü isimlerden de corona virüsü üzerine paylaşımlar geliyor. Sosyal medya hesaplarından virüs testlerinin pozitif çıktığını ve tedavi gördüğünü açıklayan isimlerden biri de Esra Balamir oldu.

Demet Akalın’ın yakın arkadaşı Esra Balamir, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklamış ve tedavisinin evine gönderilen ilaçlarla sürdüğünü söylemişti.

Akalın da yakın arkadaşının tedavi sürecinde ona moral vermesi açısından bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşan şarkıcı şu notu düştü:

“En çoookk özlediğim, Esra Balamir… Geçecek bugünler Allahın izniyle…”

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Son güncelleme: 14:24 - 07.04.2020
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