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Demet Akalın’dan Eylül’le ilgili paylaşım
Demet Akalın’dan Eylül’le ilgili paylaşım
Şarkıcı Demet Akalın, 22 Haziran'dan bu yana kayıp olan ve önceki gün cansız bedeni bulunan Eylül hakkında paylaşımda bulundu.
Magazin 1 Temmuz 2018 - 08:11

Eylül, 22 Haziran Cuma günü öğle saatlerinde arkadaşları ile oyun oynamak için evden çıkmış, en son bisiklet sürerken görülen Eylül’ün eve gelmemesinin ardından ailesi durumu Jandarma’ya bildirmişti. Uzun bir süredir devam ettirilen aramalarda ne yazık ki acı bir sonla karşılaşıldı. 8 yaşındaki Eylül'ün cansız bedeni, köye bir km uzaklıkta yeni dikilmiş elektrik direğinin dibinde gömülü bulundu.

DEMET AKALIN’DAN TEPKİ

Özellikle bu tarz konularda yaptığı çıkışlarla tanınan kendisi de bir kız çocuk sahibi Demet Akalın, Eylül’ün cansız bedeninin bulunmasının ardından çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Akalın; “Sen bir tek Eylül'û öldürmedin! Anayı, babayı, içimizdeki yaşam enerjisini öldürdün be pislik!” notuyla tepki gösterdi.

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