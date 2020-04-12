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Demet Akalın’dan Fahrettin Koca paylaşımı
Demet Akalın’dan Fahrettin Koca paylaşımı
Corona virüsü salgını başladığından bu yana evinde ailesiyle birlikte karantina altında olan şarkıcı Demet Akalın sokağa çıkma yasağı sonrası ortaya çıkan görüntülere sitem etti. Akalın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın fotoğrafını paylaştı.
Magazin 12 Nisan 2020 - 10:39

Şarkıcı Demet Akalın, yetkililerin ‘Evde kal’ çağrısına kulak vererek ailesiyle birlikte kendisini karantina altına aldı. Önceki hafta, evine kebapçı getirerek, mangal partisi yapan Akalın’ın o görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyarmıştı.

“ÜZÜLÜYORUM”

Demet Akalın sokağa çıkma yasağının duyurulmasının ardından binlerce insanın marketlere ve fırınlara koşmasına sitem etti. Akalın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın fotoğrafını sosyal medya paylaşarak “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya üzülüyorum. Emekleri çöpe gitti. Bizim de umutlar…” dedi.

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Son güncelleme: 11:12 - 12.04.2020
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