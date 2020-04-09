Demet Akalın’dan Fatih Ürek’e cevap

Corona virüsü nedeniyle ünlü isimler de kendilerini evlerinde karantina altına alarak sosyal medyadan görüşmeyi tercih ediyor. Bugün sosyal medya sayfasından bir canlı yayın açan Saba Tümer’e şarkıcı Fatih Yürek konuk oldu.

DEMET AKALIN BENİM İÇİN BİTMİŞTİR

Ürek, canlı yayında Demet Akalın’ı daha önce aradığını ancak kendisine, “Sen kimsin ki seni dinleyeyim?” dediğini açıkladı. Sözlerini sürdüren Ürek, “Demet Akalın benim için bitmiştir, karaktersiz bir insan” açıklamasıyla şoke etti.

DEMET AKALIN FATİH ÜREK’İ TEHDİT ETTİ



Canlı yayında yaşanan olayın ardından hedef alınan Demet Akalın, sosyal medya sayfasından cevap verdi. Demet Akalın, kızı Hira’nın bir fotoğrafını paylaşarak “Rabbim tüm evlatlarımızı korusun” notunu düştü. ‘Maşallah ona’ diyen bir takipçisine Akalın, “Bu sübyana beddua eden bana sıfır karakter demiş! Vah ki ne vah! Kimlere neler dediğini söyleyeyim bari bende” diyerek Fatih Ürek’i üstü kapalı bir şekilde tehdit etti.

