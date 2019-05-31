Demet Akalın’dan Gülşah açıklaması

Yeni şarkılarının çok güzel tepkiler aldığını söyleyen Akalın “10 milyon izlenmeye yaklaştı hayırlısı bakalım, şimdi Selin'in albümü için hazırlıklara başladık ilk iş olarak güzellik merkezine gelip güzelleşelim dedik” dedi. Albüm tanıtımını yapmayan arkadaşlarına sosyal medyadan sitem eden Akalın “Mesela Gülşah'ı takipten çıkardım ama şimdi onun yanına gidiyoruz. Şaka bir yana kitap çıkartan arkadaşlarımın kitaplarını hep paylaşırım onlardan da beklerdim” dedi. Akalın'ın giydiği sarı elbisesi dikkatlerden kaçmazken Akalın ve Ciğerci röportajın ardından araçlarına gitmek üzere Nişantaşı sokaklarında gözden kayboldu.