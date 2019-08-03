Demet Akalın’dan Hira açıklaması

Okan Kurt ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Hira’nın üzerine titreyen ve ondan uzak kalmamak adına sürekli olarak birlikte seyahat etmeye özen gösteren Akalın, kızı Hira’yı Harbiye’de ağırladı. Kendisi sahnedeyken magazin muhabirlerinin kızına sorular yönelttiğini sonradan izlediği bir video ile fark eden Demet Akalın, Hira’nın suskunluğu ve sorulara cevap vermemesi hakkında şu açıklamada bulundu:

“Benim güzel yol arkadaşlarım sevgili magazinci arkadaşlarım. Hira sizi sevmiyor değil, inanılmaz utanıyor. Onun dünyası değil bu ama o benim dünyam. Israr etmediğiniz için teşekkürler”