Demet Akalın’dan ikinci çocuk açıklaması

Şarkıcı Demet Akalın, bir takipçisinin 2. çocuk sorusuna yanıt verdi. "Yap Hira'ya bir kardeş" diyen takipçisine Akalın, yaşının geçtiğini belirterek, "Artık yapamam" cevabını verdi.

Akalın, Nisan 2012’de Okan Kurt ile dünyaevine girmişti. Şubat 2014’te kızları Hirayı kucağına alan çift, geçen yıl ise sürpriz bir şekilde boşanmıştı. Ayrılsalar da ilişkilerini sürdürmeye devam eden çift, 2. çocuk sorularına hep olumlu yanıt veriyordu. Ancak Akalın, takipçisine verdiği son cevapla düşüncesinin değiştiğini gösterdi.

“YAPAMAM ARTIK”

“Yap Hira’ya bir kardeş” diyen takipçisine yaşının geçtiğini söyleyen şarkıcı, “Kız geçeli çok oldu. Artık yapamam.” dedi.



