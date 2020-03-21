Demet Akalın’dan ırkçı corona virüsü paylaşımı

Gazeteci Bilal Özcan, Çin’in Wuhan bölgesinde büyük bir fedakarlık örneği göstererek corona virüsü salgınıyla mücadele eden sağlıkçıları Instagram’dan paylaştı.

ÇİNLİ DOKTORLARA KAHRAMAN DEMEYECEKMİŞİZ!

Uzun süredir hastalara müdahale eden ve hastalıkla cansiparane bir şekilde mücadele eden sağlıkçılar ile ilgili paylaşıma popçu Demet Akalın’dan ırkçı bir yorum geldi.

“Şu Çinlilere kahraman deyip durmayın ya!” diyen Akalın, cümlesini şöyle sürdürdü: “B.. yeselerdi tüm dünya sevdiklerini kaybetme korkusu yaşamayacaktı.”