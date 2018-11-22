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Demet Akalın’dan Işın Karaca’ya destek
Demet Akalın’dan Işın Karaca’ya destek
Katıldığı bir televizyon programında İrem Derici'den hoşlanmadığını söyleyen Demet Akalın, bu defa Işın Karaca'ya verdiği destekle dikkat çekti.
Magazin 22 Kasım 2018 - 08:51

İrem Derici'nin Ayşe Arman'la olan röportajında Işın Karaca'dan “Işın denilen kadın” diye bahsedilmesi Demet Akalın'ı deyim yerindeyse çılgına çevirdi. Sosyal medya hesabından, “İlahi adalet üç gün bile beklemedi be yavrum” diyen Akalın'ın bu çıkışının ardından Işın Karaca da “Yüzünüze bakıp utanmadan yalan söyleyecek cesareti vardır bazılarının” paylaşımı yaptı. Akalın bu paylaşıma da “Koskoca Işın Karaca'ya ‘Işın denilen kadın' demek ne demek ya? Cidden iyi çıldırmıyorsun” yorumu yaparak arkadaşına destek oldu.

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