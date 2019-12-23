Demet Akalın’dan kocasına: İnsan geri zekâlı olunca, elinle güzelce temizle

Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabı üzerinden kocası Okan Kurt'a temizlik talimatları verirken çekilmiş bir videoyu paylaştı. Akalın'ın bu paylaşımı sonrasında görüntülere çok sayıda yorum yapıldı.

Akalın, sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlülerin başında geliyor. Ünlü şarkıcının eşi Okan Kurt’u çektiği videoda kullandığı ifadeler herkesi şok etti. Demet Akalın,eşi Okan Kurt’a temizlik talimatları verirken görüldüğü videoda: ”İnsan geri zekâlı olunca anca onu tavana atar. Elinle güzelce temizle” şeklinde ifadeler kullandığı ve bağırdığı görülüyor.

Akalın o anları sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Videoyu 5 dakika sonra yayından kaldıran Demet Akalın ise video ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

HAYRANLARINDAN KAÇMADI

Dikkatli takipçilerin gözünden kaçmayan videoya ise hayranları tepki gösterdi. Demet Akalın, Okan Kurt ile 2012 yılında dünyaevine girmişti. 2014 yılında kızları Hira’yı kucaklarına alan Demet Akalın , kısa bir süre sonra Okan Kurt’un şirketine gelen haciz sonrası eşinden boşanma kararı almıştı. Popçu Demet Akalın, ilişkilerine ikinci bir şans vermek isteyince çift barışmıştı.