Demet Akalın’dan lüks restoranına dair açıklama geldi

Boğaz'da açtığı Hira Han isimli lüks restoran haberleriyle gündem olan Demet Akalın, alışveriş için gittiği bir AVM'de muhabirlerin sorularını yanıtladı. Akalın özellikle sosyal medyanın bir numaralı gündem maddelerinden olan lüks restoran hakkında açıklamada bulundu.

Corona virüsü salgını döneminde sahne alamadığı için ‘Geçinemiyorum' diye isyan eden ünlü şarkıcı Demet Akalın, önceki gün Boğaz'da açtığı lüks restoranla gündeme geldi. Daha önceden bir sosyal tesis olduğu bilinen mekanın adının Hira Han olması dikkat çekti. Son derece lüks bir şekilde dekore edilmiş mekandaki eşyalar da uzun süre konuşulmuştu.

Eski kocası iflas eden Demet Akalın’ın yeni mekanını gören sosyal medya kullanıcıları ise “Hani geçinemiyordun?” diyerek tepki gösterdi.

MEKAN ESKİ EŞİNİN AİLESİNE AİT ÇIKTI

Hira Han üzerinden yapılan yorumlara muhabirlerin kendisine yönelttiği sorular üzerinden yanıt veren Demet Akalın mekan hakkında açıklama yaptı.

Akalın, “O restoran benim değil arkadaşlar. Okan'ın ailesine ait.” derken Okan Kurt ise “Restoran bizim değil arkadaşlar. Kız kardeşim açtı orayı. Dilan Kurt'a ait.” dedi.

Demet Akalın ve Okan Kurt yaşadıkları maddi kriz nedeniyle zor günler yaşamış ve Akalın evine gelen haciz memurları sonrasında Okan Kurt’tan boşanma kararı almıştı.

ÖZLEM YILDIZ MEKANI BEĞENDİ

Bu arada Demet Akalın, önceki gün yeni mekanda yakın arkadaşlarını ağırladı. Özlem Yıldız, mekandan fotoğraf paylaşıp, “Yeni yerimiz belli.” yazdı.