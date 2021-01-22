Demet Akalın’dan MEB’e tepki: Ben yapsam içimden geçersiniz!

Yaptığı paylaşımlarla ve yazım yanlışlarıyla sık sık gündeme gelen Demet Akalın’ın isyanı sosyal medyayı salladı.

Demet Akalın, Instastory’de Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) resmi hesabını etiketleyerek Türkçe kitabındaki heceleme örneklerine isyan etti.

“BEN YAPSAM İÇİMDEN GEÇERSİNİZ”

Akalın, ilköğretim kelimesinin ‘il-köğ-re-tim’ şeklinde hecelenmesine tepki göstererek “Ben yapsam içimden geçersiniz. Yani 40 yıldır bildiğimiz şeyleri niye birinci sınıfta değiştirirler, hangi akla hizmet anlamıyorum ki?” ifadelerini kullandı.

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