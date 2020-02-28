Demet Akalın’dan mülteci yorumu

İdlib'deki Türk askerlerine yapılan hain saldırının ardından Türkiye, AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı alarak kapıları açtı. Bu karar hakkında paylaşım yapan Demet Akalın ise "Her şey bedava! Gidecekler" dedi.

Türkiye’nin Avrupa’ya gitmek isteyen mültecileri durdurmama yönünde karar aldığı haberlerinin hemen ardından Türkiye’nin dört bir yanındaki mülteciler gece saatlerinden itibaren sınır kapılarına ve kaçak geçiş noktalarına akın etti. İstanbul’da yaşayan mülteciler sabahın erken saatlerinden itibaren taksi ve minibüslerle sınır bölgelerine hareket etmeye başladı.

“GİDECEKLER”

Saldırı sonrası karar veren Türkiye, AB’ye gitmek isteyen mültecilere kapıları açtı. Bu duruma ilk yorum ise şarkıcı Demet Akalın’dan geldi. Sınır kapılarının açıldığı öğrenen binlerce mülteci, taksi ve otobüslerle Yunanistan ile Bulgaristan’a gidebilmek için harekete geçti. Bu haberler sosyal medyaya düşünce bir takipçisine cevap Demet Akalın, “İnşallah doğrudur” dedi. Akalın aynı kullanıcının “Gidecekler açılırsa” demesinin üzerine ise “Her şey bedava! Gidecekler” yanıtını verdi.