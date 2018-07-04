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Demet Akalın’dan Murat Boz’a… ‘Baba olmuşsun helal kuzum’
Demet Akalın’dan Murat Boz’a… ‘Baba olmuşsun helal kuzum’
Şarkıcı Murat Boz'un Leyla'nın cansız bedeninin bulunması sonrasında attığı tweete Demet Akalın'dan ilginç yorum.
Magazin 4 Temmuz 2018 - 09:57

Ağrı’da Ramazan Bayramı’nın ilk günü ortadan kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in cansız bedenine geride bıraktığımız gün ulaşılmıştı. Köyden 2 kilometre uzaklıktaki dere kenarında cansız bedeni bulunan Leyla’nın o görüntüsü Türkiye’yi yasa boğdu. Pek çok ünlü isim konuyla ilgili paylaşımlarda bulundu. Bunlardan biri de şarkıcı Murat Boz oldu. Twitter hesabından valinin konuyla ilgili yaptığı açıklamadan yola çıkarak yazdığı bir tweeti paylaşan Boz’a belki de en ilginç tepkiyi meslektaşı Demet Akalın verdi.

“BABA OLMUŞSUN”

Bu vahşeti yapan sapkın zihniyetlerin toplumdan arındırılmasını söyleyen Murat Boz’a destek veren ve yazdıklarını beğenin Akalın; “Çocuğun olmadan baba olmuşsun, helal kuzum sana” notunu düştü.

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