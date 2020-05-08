Demet Akalın’dan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya tepki

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı çalışmaları her zaman destekleyen Demet Akalın bu sefer şaşırttı! Akalın Bakan Koca'ya insanların sokağa çıkmasıyla ilgili tepki gösterdi.

Havaların güzelleşmesiyle vatandaşlar sokaklara, açık havaya akın etmeye başladı. Bu duruma isyan eden Demet Akalın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı etiketleyerek tepkisini gösterdi.Sosyal medyada Sağlık Bakanı’na “Siz sokağa çıkma yasağını bayrama kadar uzatmazsanız biz evde kalanlar ne zaman ölürüz tahminen?” diye sordu.

DEMET AKALIN GERİ ADIM ATTI

Akalın’ın bu sorusu herkesi şoke etti. Bu sorunun gündem olmasının ardından ise Akalın paylaşımını sildi.

