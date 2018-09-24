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Demet Akalın’dan şaşırtan cevap
Demet Akalın’dan şaşırtan cevap
Evine haciz geldikten sonra eşi Okan Kurt'la apar topar boşanma kararı alan Demet Akalın şu sıralar sosyal medyada çok aktif. Akalın kendisini eleştiren bir takipçisine küfürlü ifadeler kullanarak cevap verdi.
Magazin 24 Eylül 2018 - 14:22

Evine haciz gelen ve eşinden boşanan Demet Akalın, ayrılığın ardından konserlerine devam ediyor ve yakın arkadaşlarının yanı sıra ailesinin desteğiyle de toparlanmaya çalışan Demet Akalın, boş vakitlerini sosyal medyada geçiriyor.

DEMET AKALIN’DAN SERT CEVAP

Demet Akalın, paylaştığı bir gönderinin altına kendisini eleştiren takipçisine ahlak dışı bir yanıt verdi.  Yaşlı olduğunu ve sesinin kötü olduğunu ifade eden takipçisine argo bir sözcük kullanarak karışık verdi.
demetakalin

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Son güncelleme: 14:32 - 24.09.2018

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